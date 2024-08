Vela, Nicolò Renna resta in top10 e si qualifica per la Medal Series nel windsurf alle Olimpiadi

Giornata positiva a Marsiglia per i colori azzurri nel windsurf (classe iQFoil) maschile, con Nicolò Renna che ha raggiunto l’obiettivo primario della settimana qualificandosi per la Medal Series di domani e restando dunque in lizza per il podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi sono state completate tre prove (2 Course, 1 Slalom), che hanno completato il quadro dell’Opening Series dopo 13 regate di flotta.

Il rappresentante italiano è riuscito a salire di colpi dopo un paio di giornate altalenanti, vincendo la prima prova odierna e raccogliendo altri due buoni piazzamenti (9-4) che gli hanno consentito di attestarsi al sesto posto della classifica generale con 73 punti netti.

Renna sfiderà ai quarti di finale due big della specialità come il polacco Tarnowski (4° overall) e l’olandese Van Opzeeland (5°), oltre allo statunitense Lyons, il britannico Sills, l’arubano Westera e lo spagnolo Baltasar Summers, con in palio gli unici due pass in palio per la semifinale.

Penultimo atto in cui ci saranno sicuramente l’israeliano Tom Reuveny ed il sorprendente neozelandese Josh Armit, rispettivamente secondo e terzo della graduatoria al termine dell’Opening Series, mentre l’australiano Grae Morris ha chiuso in testa la fase di qualificazione entrando direttamente in finale e garantendosi un posto sul podio a cinque cerchi.