Vela: il sogno di Pescetto sfuma in semifinale. L’oro nel Kite olimpico va ad Eleanor Aldridge

Sfuma in semifinale il sogno olimpico di Maggie Eillen Pescetto. L’azzurra ha infatti chiuso fuori dal podio la prova del Kite femminile, evento inserito nell’ultimo giorno del programma di vela delle Olimpiadi di Parigi 2024 (che vivrà in realtà domani un ultimo segmento considerato il rinvio della classe Kite maschile).

Una prova non semplice per l’azzurra, impegnata in una “semifinale B” dove, a seguito di un avvio comunque positivo in cui si è ritrovata ad inseguire la polacca Damasiewicz, ha perso velocità nel corso della navigazione arrivando al traguardo per quarta. Non era comunque una situazione comoda per la velista, chiamata a percorrere un percorso netto di tre vittorie per poter sperare in una medaglia.

A conquistare il metallo più pregiato è stata invece la britannica Eleanor Aldridge che, dopo un testa a testa emozionante con la padrona di casa Lauriane Nolot, si è imposta con personalità in entrambe le finali avendo la meglio sulla rivale, la quale ha centrato un secondo e un quarto posto tra la prima e la seconda regata.

Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata l’olandese Annelous Lammerts, abile a beffare la statunitense Daniela Moroz grazie ad una pregevole gara-2 terminata in seconda posizione e approfittando anche di una penalità inflitta alla nordamericana nel contesto di gara-1.