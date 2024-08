Vela: gli austriaci Vadlau-Maehr trionfano nel 470 misto alle Olimpiadi

Era nell’aria. Gli austriaci Lara Vadlau-Lukas Maehr hanno conquistato la medaglia d’oro nella classe di vela 470 misto alle Olimpiadi di Parigi 2024, suggellando così un successo costruito grazie a una Opening Series di alto profilo.

Al binomio infatti è bastato il settimo posto nella Medal Race per mettere la mani sul metallo più pregiato; un piazzamento che ha concesso ai due atleti di raccogliere 31 punti netti distaccando di tre lunghezze i nipponici Keiju Okada-Miho Yoshioka, secondi con 41 sfruttando la sesta casella dell’ultima regata precedendo gli svedesi Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson, sul gradino più basso del podio con 47 punti netti beffando la grande delusa della giornata, ovvero la Spagna.

Jordi Xammar Hernandez e Nora Brugman Cabot infatti sono entrati in acqua da secondi della classe; tuttavia, a causa di una Medal Race terminata al nono posto, hanno dovuto cedere il passo agli avversari, accontentandosi per soli due punti di una deludente medaglia di legno.

Ricordiamo che l’unico equipaggio italiano in lizza, Elena Berta-Bruno Festo, non ha staccato il pass per l’ultimo atto, terminando le Opening Series in quindicesima posizione con 76 punti.