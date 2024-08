Vela: dopo 4 regate Lorenzo Brando Chiavarini è in top 10 nella classe laser alle Olimpiadi

Una giornata estremamente positiva per Lorenzo Brando Chiavarini. L’azzurro ha infatti chiuso in top 10 il day 2 di competizioni nella classe laser maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, evento in programma presso l’Arcipelago delle Frioul, situato pochi chilometri al largo di Marsiglia.

Il trentenne romano, a seguito dell’esordio di ieri concluso fuori dalla top 20, ha raccolto il quarto e il sesto posto nelle due prove andate in scena oggi, trovando provvisoriamente un piazzamento in prospettiva valido per la Medal Race.

Due prove speculari quelle di Chiavarini che, dopo un avvio leggermente contratto, ha preso confidenza nel corso delle regate, ottenendo così due risultati molto importanti in ottica futura. Al momento Lorenzo Brando, con il 25 scartato della prima regata, può vantare 31 punti netti, sufficienti per la settima piazza provvisoria nella classifica generale.

Al comando svetta invece l’australiano Matt Wearn che, dopo un 1-10, si è attestato con 15 punti netti precedendo il croato Filip Jursic, secondo con 18 dopo un 32-1. Con lo stesso parziale figura attualmente sul gradino più basso del podio il peruviano Stefano Peschiera.

Quarto poi il cipriota Pavlos Kontides (27), seguito dal neozelandese Thomas Saunders (28) e dal cileno Clemente Seguel Lacamara (30). Alle spalle di Chiavarini ci sono poi con lo stesso score dell’italiano anche il belga William de Smet ed il portoghese Eduardo Marques. 32 punti infine per l’atleta del Guatemala Juan I Maegli (32).

Domani, sabato 3 agosto, sono pianificate altre due regate.