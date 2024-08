Vela: Chiara Benini Floriani sesta dopo 3 regate nel laser femminile alle Olimpiadi

Una giornata a due facce per Chiara Benini Floriani, azzurra impegnata nella classe laser femminile di vela alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver strappato un’incoraggiante terza posizione nella regata inaugurale, l’azzurra nel day 2 di competizioni ha guadagnato la settima e la venticinquesima piazza, rimanendo comunque ampiamente dentro la top 10.

La nativa di Rovereto ha affrontato il round 2 in modo molto costante, arrivando al primo mark per quinta e gravitando anche ai ridossi della top 3 in tutta la prima parte della navigazione, salvo poi scivolare al settimo posto. Più negativa invece la seconda regata (la terza e ultima della giornata) dove Benini Floriani è passata dalla dodicesima casella iniziale alla venticinquesima. Un risultato che non fa male, visto lo scarto previsto del regolamento.

In virtù di quanto espresso sull’acqua dell’Arcipelago delle Frioul, l’azzurra attualmente occupa la sesta posizione nella classifica generale con 10 punti netti. Al comando svetta invece la neerlandese Marit Bouwmeester che, con l’1-2 di oggi, vanta 3 punti netti precedendo la padrona di casa Louise Cervera, seconda con 5, e la finlandese Monika Mikkola, terza con 7, stesso punteggio dell’elvetica Maud Jayet, quarta.

Domani, sabato 3 agosto, sono previste almeno due regate.