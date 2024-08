Vela: Chiara Benini Floriani in piena corsa dopo sei regate nel laser alle Olimpiadi

Tiene botta Chiara Benini Floriani alle Olimpiadi di Parigi 2024. La velista, in corsa nella classe laser femminile, al termine delle tre regate odierne si è accomodata al settimo posto della classifica provvisoria, rimanendo così in piena corsa per la Medal Race quando mancano ancora quattro prove di qualificazione.

In occasione della quarta regata, la prima in programma, la nativa di Rovereto ha centrato la decima piazza. Un risultato maturato dopo un avvio positivo, dove l’atleta aveva raggiunto il primo mark da sesta, salvo poi rallentare nel prosieguo della navigazione.

Più sacrificata la quinta manche, chiusa solo al diciottesimo posto dopo essere partita dalle retrovie. Decisamente meglio la sesta, dove a seguito di uno start fuori dalla top 10 Benini Floriani ha recuperato metri strada facendo, stabilizzandosi così al decimo posto fino alla fine.

Ad oggi sono 48 i punti raccolti dall’azzurra che, domani, avrà buone possibilità di rosicchiare ancora qualcosa sulle dirette avversarie. La statunitense Erika Rerineke è infatti sesta con 45, preceduta dalla svizzera Maud Jayet con 44 e dalla norvegese Line Flem Hoest, ai piedi del podio con 42.

Al comando svetta invece la neerlandese Marit Bouwmeester che, grazie a un 4-2-3, guida la graduatoria con 12 punti e con un vantaggio non banale sulla danese Anne-Marie Rindom, seconda con 28 davanti alla britannica Hannah Snellgrove con 39.

Domani, domenica 4 agosto, sono previste in programma due regate.