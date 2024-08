Vela, Caterina Banti: “Mi ritiro dall’attività agonistica. Vorrei rimanere nel mondo dello sport”

Lo sport italiano e in particolare il mondo della vela perdono oggi una delle grandi protagoniste dell’ultimo quinquennio di gare e avvenimenti: Caterina Banti infatti ha annunciato il suo ritiro dalle competizioni agonistiche.

L’atleta romana, classe 1987, che in coppia con Ruggero Tita ha vinto l’oro olimpico a Tokyo 2021 e Parigi 2024 nel Nacra 17 misto, in un’intervista a SportMediaset ha affermato: “Per me è stata l’ultima Olimpiade, visto che ho deciso di ritirarmi dalla mia carriera da atleta. Sicuramente come portabandiera non ci potrò essere, ma potrei presentarmi in altre vesti”. Poi sul suo futuro ha aggiunto: “Ci sono varie cose in essere. Mi piacerebbe ridare quello che ho imparato in questi anni sulla mia pelle”.

Sull’Olimpiade di Parigi, dominata dall’inizio alla fine, Caterina Banti ha detto: “E’ stata l’Olimpiade della consapevolezza e della maturità, perché questa vittoria ci ha regalato una maggior comprensione di noi stessi. Dopo Tokyo con Ruggero c’era l’obiettivo di vincere un’altra medaglia, un’impresa complicata visto che era difficile già vincerne una. Riuscire a centrare questo traguardo è stata una soddisfazione sia per noi che per tutto il team”.

Infine, sulla possibilità di far parte del team di Luna Rossa per la prossima Women’s America’s Cup, non pone veti: “Mi piacerebbe molto, sono aperta ad ogni occasione”. Due ori olimpici al collo, ma non solo: Caterina Banti in questi anni, in coppia con Ruggero Tita, è stata in grado di vincere 4 titoli mondiali ed altrettanti ori europei.