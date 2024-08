Vela, Berta/Festo arretrano nel 470 misto alle Olimpiadi. Giappone in testa

Una giornata leggermente contratta per Elena Berta e Bruno Festo. Gli azzurri impegnati alle Olimpiadi Parigi 2024 nelle gare di vela, specialità 470 misto, si sono piazzati dopo quattro regate complessive fuori dalla top 10. Un risultato maturato a causa di due prove odierne lontane dalle posizioni che contano.

Precisamente il binomio tricolore ha collezionato un dodicesimo piazzamento nel terzo roud, toccando anche la nona piazza nel corso della navigazione. Nella quarta gara invece i due velisti si sono dovuti accontentare della quindicesima casella a seguito di una partenza leggermente attardata.

In virtù di quanto espresso sull’acqua della Marina di Roucas-Blanc in Marsiglia, Berta-Festo occupano al momento la dodicesima posizione nella classifica generale con 28 punti totali (su cui non pende il risultato dell’ultima regata, al momento scartata dal regolamento). Quando mancano ancora sei prove prima della Medal Race svettano in testa i giapponesi Keiju Okada-Miho Yoshioka con 5 punti netti, precedendo gli austriaci Lara Vadlau-Lukas Maehr, secondi a quota 9 precedendo gli svedesi Anton Dahlberg-Lovisa Karlsson, terzi con 10.

Domani, domenica 4 agosto, sono pianificate altre due regate.