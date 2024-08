Vela, avvio in sordina per Riccardo Pianosi alle Olimpiadi. Vodisek al comando nel Kite

Prima giornata abbastanza interlocutoria a Marsiglia nel Formula Kite maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per Riccardo Pianosi, che dovrà quindi inseguire nei prossimi giorni per accedere alla Medal Series con il miglior piazzamento possibile, fondamentale per avere un percorso facilitato verso le medaglie a cinque cerchi.

Il giovane talento marchigiano non si è espresso al top del potenziale in condizioni di vento stabile in intensità (11-14 nodi), meno per direzione e oscillazioni, ottenendo uno score di 10-6-8-14 (scartato al momento l’ultimo score) e attestandosi in decima posizione assoluta in classifica generale dopo quattro regate di flotta con 24 punti netti.

Pianosi ha già accumulato purtroppo un distacco virtuale di 18 punti dal leader sloveno Toni Vodisek (2-5-1-3) e 16 dal tandem appaiato in seconda posizione e composto dall’austriaco Valentin Bontus (1-2-5-8) e dal fenomeno singaporiano Maximilian Maeder (5-1-2-DNF). Quarta piazza provvisoria per il brasiliano Bruno Lobo a pari punti con il britannico Connor Bainbridge.