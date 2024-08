USA-Germania, orario semifinale calcio femminile Olimpiadi 2024: programma, tv, streaming

Si alza la tensione nel torneo olimpico di calcio femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Oggi, martedì 6 agosto, si svolgeranno infatti le due semifinali. Ad aprire i battenti sarà il confronto tra USA e Germania, in programma a partire dalle ore 18:00.

Si prospetta una partita di grande fascino, in quanto mette a confronto due squadre con delle ambizioni molto grandi. La compagine a stelle e strisce è intenzionata infatti a conquistare una medaglia d’oro che manca da Londra 2012, con l’obiettivo di cancellare la semifinale persa a Tokyo. Le statunitensi approdano al penultimo atto dopo aver superato il Giappone per 0-1 ai supplementari.

Le teutoniche – che ai quarti si sono imposte sul Canada soltanto ai calci di rigore – invece vogliono tornare ai fasti di Rio 2016, dove trionfarono di fatto nella competizione che ha chiuso un’era pregna di successi a livello Mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma, il palinsesto tv e streaming di USA-Germania, semifinale valevole per il torneo femminile di calcio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

