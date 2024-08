US Open, un giocatore francese vittima di una truffa: si presenta in campo, ma…

Ha dell’incredibile la storia avvenuta nei giorni scorsi a Flushing Meadows in occasione delle qualificazioni per gli US Open 2024, ultimo Slam della stagione. Il protagonista della vicenda (suo malgrado) risponde al nome di Jules Marie, un tennista francese noto anche come youtuber (il suo canale ha oltre 100 mila iscritti) e content creator tornato ormai a tempo pieno nel circuito grazie ad una campagna di crowdfunding 8 anni dopo essersi ritirato.

Il 32enne transalpino, che vanta un best ranking di n.203 (posizione raggiunta lo scorso 4 marzo), occupava la 231ma piazza ATP al momento della chiusura dell’entry list per il tabellone cadetto di New York. Marie, secondo alternate a ridosso delle qualificazioni, ha deciso dunque di volare negli States in attesa di un eventuale ripescaggio in extremis.

Tutto nella norma fino a questo punto, ma ecco il colpo di scena: martedì 20 agosto il francese classe 1991 riceve una mail da un falso profilo degli US Open in cui viene avvisato di due forfait (Rocha e Zheng nello specifico) e di conseguenza del suo ingresso in tabellone contro Quentin Halys, match di primo turno che si sarebbe disputato quel pomeriggio.

Nel momento in cui Marie si è mobilitato per andare a prenotare un campo in vista del suo riscaldamento pre-partita, la verità è venuta a galla tramite un responsabile ATP che gli ha svelato di non essere a conoscenza di questi ritiri. Oltre il danno la beffa dunque per il 32enne francese, che ha poi ricevuto un’altra mail di scherno da parte dello stesso profilo fake.