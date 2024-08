US Open, Mattia Bellucci è il decimo italiano nel tabellone principale! Sfiderà una vecchia volpe del circuito

E sono dieci. Mattia Bellucci ha centrato il suo obiettivo: approdare nel tabellone principale degli US Open. Con questo risultato, la pattuglia tricolore ai nastri di partenza dello Slam di New York è salita a dieci unità. Il tennista lombardo l’ha fatto in maniera autorevole, sconfiggendo il polacco Kamil Majchrzak (n.168 del ranking) con un duplice 6-3 nel turno decisivo del draw cadetto.

Nel primo round del main draw, dunque, il 23enne di Busto Arsizio se la vedrà contro una vecchia volpe del circuito. Il riferimento è a Stan Wawrinka. Sarà dunque l’ex n.3 del mondo e tre volte campione Slam a confrontarsi con Bellucci. Un match interessante nel quale da un lato ci sarà lo splendido rovescio a una mano dello svizzero e dall’altro le esecuzioni mancine e creative del giocatore tricolore.

Un momento positivo per Mattia, finalista la scorsa settimana nel Challenger di Cary e con la top-100 a vista. Il confronto con Wawrinka sarà quindi un bel test per provare a portarsi a casa un successo significativo per la storia del suo avversario e per incamerare la prima vittoria a livello Major, dopo averla sfiorata a Wimbledon contro lo statunitense Ben Shelton.

Bellucci, quindi, è stato inserito nello stesso spicchio di tabellone di Jannik Sinner. Il n.102 ATP, infatti, potrebbe incrociare la strada del n.1 del mondo in un ipotetico terzo turno e sarebbe una sorta di ritorno al passato, ricordando le loro sfide da giovanissimi in cui era il lombardo a fare la voce grossa.