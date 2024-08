US Open, Matteo Arnaldi: “Ho preparato bene il match, con Thompson una bella partita”

Terzo turno per Matteo Arnaldi agli US Open. un gran bel successo contro Roman Safiullin, avversario da tenere sempre sotto osservazione per la sua imprevedibilità. L’azzurro però stavolta è riuscito a mettere le cose a posto e a guadagnarsi il terzo turno con Jason Thompson.

“Sono contento, ho preparato bene la partita – afferma in conferenza stampa – Ci avevo perso male a Brisbane, tirava fortissimo ogni colpo, è stata una partita lottata ma giocò meglio. Sono partito con un’idea e l’ho portata avanti per tre set. Lui sembrava non sapere cosa fare, partita molto positiva da questo punto di vista“.

Da un avversario eclettico all’altro, ci sarà l’australiano Thompson: “Non ho mai giocato contro di lui, lo conosco bene, ci siamo allenati insieme anche prima del torneo. partita probabilmente complicata, stiamo giocando bene, sarà una bella partita, ha un gioco aggressivo, serve bene, ma se riesco a fare il mio gioco e stargli sopra fisicamente comandando lo scambio, posso dire la mia. Lo conosco, scendo in campi più tranquillo conoscendolo. Se poi arrivo a De Minaur, spero di fare meglio rispetto all’ultima volta“.

Poi gli si chiede se abbia cambiato qualcosa negli ultimi tempi, mettendosi alle spalle un periodo negativo. Matteo però non appare così catastrofico: “I risultati arrivavano a inizio stagione, solo dal post Wimbledon non sono arrivati. Ho perso partite lottate con grandi giocatori e con buoni risultati, che credo siano arrivati. Sto ritrovando buone sensazioni, mi sento bene“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini