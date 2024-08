US Open 2024: Monfils come Federer, almeno un match vinto in tutti gli Slam a 37 anni

La statistica riguarda sostanzialmente l’Era Open, ma rimane particolarmente impressionante proprio perché, in tutto questo, passano più di 50 anni ormai e c’è un particolare record che solo in due hanno. Prima, però, il fatto: si parla di giocatori che, superati i 37 anni, hanno vinto almeno una partita in tutti i tornei dello Slam.

Fino ad ora questo primato era detenuto dal solo Roger Federer, che anche oltre quell’età è andato a un nonnulla dal vincere Wimbledon. Quest’oggi, con la vittoria in quattro set sull’argentino Diego Schwartzman, alla leggenda svizzera si aggiunge Gael Monfils. Il francese, infatti, ha così completato il novero degli Slam in cui ha vinto partite superando i citati 37 anni.

Nato il 1° settembre 1986, il parigino ha vinto contro il tedesco Yannick Hanfmann al primo turno degli Australian Open, poi è riuscito a passare l’esordio anche al Roland Garros contro il brasiliano Thiago Seyboth Wild in quattro set.

Non solo: a Wimbledon di partite l’attuale marito di Elina Svitolina ne ha vinte due: una contro il francese Adrian Mannarino e l’altra con Stan Wawrinka. Un confronto, quello con lo svizzero, che è parso davvero il ritrovo di un tempo lontano eppure ancora presente in questo tennis. E, a proposito di trentasettenni, c’è anche da tenere in considerazione Novak Djokovic per questa statistica, ma il serbo potrà unirsi al ballo solo nel 2025 a Melbourne.