US Open 2024, Jasmine Paolini batte ancora Bianca Andreescu dopo una battaglia di quasi tre ore

Per il terzo Slam consecutivo Jasmine Paolini batte ancora una volta Bianca Andreescu. Dopo Roland Garros e Wimbledon, l’azzurra si impone anche allo US Open, superando la canadese al termine di una pazzesca battaglia di quasi tre ore in rimonta con il punteggio di 6-7 6-2 6-4. Un’altra grande prova della numero cinque del mondo, che ha saputo soffrire, lottare, mostrando ancora una volta l’enorme crescita mentale e fisica fatta in questa stagione. Adesso nel secondo turno per Paolini ci sarà la ceca Karolina Pliskova, che ha battuto l’egiziana Mayar Sherif.

Paolini ha concluso la partita con trentatré vincenti, uno in più rispetto agli errori non forzati. La toscana ha vinto il 67% dei punti quando ha servito la prima, con Andreescu che ha commesso ben otto doppi falli e quarantacinque errori non forzati.

Andreescu rompe subito l’equilibrio in avvio di match, sfruttando la palla break ottenuta nel terzo game con una gran risposta. Paolini, però, reagisce e trova il controbreak al termine di un durissimo sesto gioco, con la canadese che commette anche doppio fallo sulla palla break. La partita è molto bella ed intensa ed anche il settimo game si trasforma in una battaglia, con Andreescu che trova ancora una gran risposta sulla seconda palla break. La canadese annulla due palle del controbreak immediato in un ottavo gioco che la vede anche realizzare probabilmente uno dei punti più belli dell’intero torneo (volée di rovescio in giravolta e con la palla che ritorna anche nel campo della nordamericana). Sotto 5-3, però, Paolini non molla e, dopo aver annullato ben quattro set point tra nono e decimo game, riesce a recuperare il break di svantaggio e pareggiare sul 5-5. Si va al tie-break, che viene vinto per 7-5 da Andreescu, che fa suo un primo set durato un’ora e ventuno minuti di gioco.

Nonostante sia sotto di un set, Paolini parte fortissimo nella seconda frazione, mentre Andreescu paga le fatiche accumulate nell’ora precedente. Jasmine è una furia e trova subito il break in apertura. La numero cinque del mondo non si ferma più e continua a dominare gli scambi da fondo con grande facilita. Il secondo break arriva nel terzo game e l’azzurra vola sul 4-0. A suon di risposte vincenti, Paolini sale 0-40 anche nel quinto game e toglie ancora la battuta all’avversaria. Andreescu ha una reazione d’orgoglio e recupera uno dei tre break di svantaggio, ma Jasmine non si scompone e chiude sul 6-2.

Si riparte nel terzo set e Paolini si trova a fronteggiare nel secondo game un turno di servizio complicatissimo. La toscana va sotto 15-40, ma riesce a recuperare, annullando poi una terza palla break. Scampato il pericolo, Paolini si procura due palle break e la seconda è decisiva, con Andreescu che arriva male con il dritto e spara fuori il colpo. La canadese chiede l’intervento del fisioterapista per un problema fisico, con la giocatrice di Mississauga che appare in difficoltà al rientro in campo. La battaglia, però, prosegue e nell’ottavo gioco Andreescu si riesce a procurare due palle del controbreak: sulla prima Paolini trovo una strepitoso rovescio stretto, ma sulla seconda la candese è bravissima a chiudere un gran punto a rete. Le emozioni non sono ancora finite, con l’azzurra che riesce a tornare avanti di un break nel nono game, trovando un fantastico dritto lungolinea per salire 5-4. Il braccio di Jasmine non trema e la toscana chiude 6-4 dopo una partita veramente incredibile.