US Open 2024, Jannik Sinner supera la prima tappa nella marcia d’avvicinamento a quota 10000 nel ranking ATP

Jannik Sinner già prima dell’inizio degli US Open 2024 di tennis era certo di restare numero 1 del mondo fino a fine torneo: l’azzurro il 9 settembre perderà i 180 punti conquistati lo scorso anno con gli ottavi di finale, mentre con la vittoria odierna si è portato a quota 9230.

Con una vittoria al secondo turno l’azzurro salirebbe a quota 9280, mentre l’approdo agli ottavi di finale consentirebbe all’azzurro di issarsi a quota 9380, guadagnandone 20 in più rispetto al 2023 grazie al nuovo sistema di assegnazione dei punti. Il passaggio ai quarti, invece, porterebbe Sinner a 9580.

L’approdo al penultimo atto varrebbe per Sinner il raggiungimento di quota 9980, mentre per infrangere il muro dei 10000 punti l’azzurro dovrà arrivare in finale, salendo a 10480, infine con il successo nel torneo l’azzurro si porterebbe a quota 11180.

CLASSIFICA ATP JANNIK SINNER 9 SETTEMBRE

Ranking lunedì 26 agosto: 9360, 1° posto.

Punti da scartare lunedì 9 settembre: 180 (ottavi US Open 2023).

Punti da incamerare lunedì 9 settembre: al momento 50 (US Open 2024).

Ranking con il passaggio al secondo turno: 9230 punti, 1° posto.

Ranking dopo il passaggio al terzo turno: 9280 punti, 1° posto.

Ranking dopo il passaggio agli ottavi: 9380 punti, 1° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 9580 punti, 1° posto.

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 9980 punti, 1° posto.

Ranking dopo il passaggio in finale: 10480 punti, 1° posto.

Ranking dopo la vittoria in finale: 11180 punti, 1° posto.