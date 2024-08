US Open 2024, il tabellone di Sinner. McDonald all’esordio, Medvedev e Alcaraz all’orizzonte

Definito il percorso di Jannik Sinner in questi US Open 2024. Il sorteggio andato in scena a New York ha definito il cammino che il n.1 del mondo dovrà affrontare nell’ultimo Slam dell’anno. Un Major che Sinner affronterà in modo particolare, pensando a quanto è accaduto nelle ultime ore: la notizia della positività al Clostebol e la decisione di assoluzione per assunzione involontaria, in attesa però di sapere se la WADA deciderà di impugnare la sentenza per fare ricorso.

Parlando di tennis, il nostro portacolori inizierà contro lo statunitense Mackenzie McDonald. Un esordio non semplice, contro un giocatore che Jannik ha sempre battuto, ma che con il suo tennis gli ha sempre creato qualche problema. Proseguendo, ci sarà un’altra insidia perché l’americano Alex Michelsen è in condizione e l’ha dimostrato proprio con Sinner nel secondo round di Cincinnati. Scopriremo se ci sarà il giocatore degli States o un tennista proveniente dalle qualificazioni.

Nel terzo turno, possibile che uno tra il cileno Nicolas Jarry e lo svizzero Stan Wawrinka sia il suo avversario, con il sudamericano con le maggiori credenziali. Un avversario che può creare problematiche con la sua combinazione servizio/dritto. Negli ottavi di finale l’altro americano Tommy Paul o il francese Arthur Fils potrebbero essere i suoi rivali.

Nei quarti e in semifinale ci sono possibilità di una replica dello stesso cammino prefissato a Wimbledon, con il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Si spera chiaramente che il n.1 ATP possa arrivare al penultimo atto, contrariamente a quanto accaduto nei Championships, per sfidare l’asso iberico e magari prendersi una rivincita, pensando alla semifinale del Roland Garros di quest’anno.

In chiusura, la Finale potrebbe vederlo contro uno tra Novak Djokovic o Alexander Zverev, i candidati più qualificati per questo turno.

TABELLONE US OPEN 2024 JANNIK SINNER

Primo turno: Mackenzie McDonald

Secondo turno: Michelsen/Qualificato

Terzo turno: Nicolas Jarry [26]/Stan Wawrinka

Ottavi di finale: Tommy Paul [14]/Arthur Fils [24]

Quarti di finale: Daniil Medvedev [5]/Stefanos Tsitsipas [11]/Felix Auger Aliassime [19]

Semifinale: Carlos Alcaraz [3]/Hubert Hurkacz [7]

Finale: Novak Djokovic [2]/Alexander Zverev [4]/Andrey Rublev [7]