US Open 2024, il ranking di Flavio Cobolli: potenziale ingresso in top 30, per metterlo al sicuro…

Flavio Cobolli è per la prima volta al terzo turno degli US Open. La sua vittoria contro Zizou Bergs gli permette di sfiorare la seconda settimana di uno Slam, ma per gli ottavi ci sarebbe uno scoglio bello importante in Daniil Medvedev. Intanto però, con il successo odierno, riesce a conquistare, almeno virtualmente, la top 30 delle classifica ATP.

I 100 punti incamerati fino ad ora gli permettono di tenere a distanza Jordan Thompson, anche lui ancora in gioco e avversario di Matteo Arnaldi, superando proprio il connazionale e diventando il trentesimo giocatore al mondo, almeno per il momento. Per mettere al sicuro o quasi la top 30 ci sarebbe bisogno dell’accesso agli ottavi, che garantirebbero 200 punti totali andando a superare Francisco Cerundolo, già eliminato.

I quarti di finale gli farebbero incamerare 400 punti totali, salendo dunque a 1782 punti e arrivando fino al ventitreesimo posto potenziale nel ranking ATP. La semifinale gli farebbe superare quota 2000 con gli 800 punti conquistati, con il ventesimo posto nel ranking ATP a 2182. Altri 500 punti arriverebbero con la finale, arrivando fino al potenziale sedicesimo posto in classifica, mentre il successo lo farebbe salire fino all’undicesimo posto. Ovviamente questi piazzamenti sono parziali e dipendenti anche dai risultati degli altri giocatori ancora in tabellone.

US OPEN 2024, IL RANKING DI FLAVIO COBOLLI

Punti con il terzo turno: 1482, trentesimo posto (ma in attesa dei risultati di Jordan Thompson, Nuno Borges, Matteo Arnaldi e Tomas Martin Etcheverry

Punti con gli ottavi di finale: 1582, ventinovesimo posto

Punti con i quarti di finale: 1782, ventitreesimo posto

Punti con la semifinale: 2182, diciannovesimo posto

Punti con la finale: 2682, quindicesimo posto

Punti con la vittoria: 3382, undicesimo posto