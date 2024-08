US Open 2024, il possibile cammino di Matteo Berrettini. Esordio comodo, ma poi c’è la sfida con Fritz

Dopo un’estate che lo ha visto protagonista sulla terra rossa con le vittorie a Gstaad e Kitzbuehel, Matteo Berrettini punta allo US Open 2024, cercando l’acuto in uno Slam dopo una stagione davvero complicata. Sul cemento di Flushing Meadows sono arrivate gioie e dolori per il romano: nel 2019 la prima semifinale Slam della carriera, mentre l’anno scorso un infortunio che aveva fatto temere per la carriera.

Sarà un esordio comodo per Berrettini nell’ultimo Slam dell’anno, visto che il romano affronterà lo spagnolo Albert Ramos-Viñolas, avversario che sul cemento ha sempre trovato difficoltà. Proprio come a Wimbledon (quando ci fu il derby con Sinner), anche allo US Open ci sarà un secondo turno molto duro per Berrettini che affronterà l’americano Taylor Fritz, testa di serie numero dodici. Una sfida sicuramente difficile, ma il miglior Berrettini può assolutamente far suo l’incontro.

In caso di vittoria contro Fritz dovrebbe esserci la sfida con il francese Ugo Humbert. Si tratta di una zona di tabellone comunque decisamente interessante, visto che il possibile ottavo di finale per Matteo potrebbe essere con il norvegese Casper Ruud. Tutte partite comunque complicate, ma sicuramente nessun giocatore vorrebbe trovarsi di fronte Berrettini.

Raggiungere i quarti di finale rappresenterebbe un traguardo decisamente importante per l’azzurro, che a quel punto potrebbe esserci una sfida o con il tedesco Alexander Zverev o con il danese Holger Rune. Ritornare in semifinale porterebbe ad una probabile sfida con Novak Djokovic e sognando in grande, Berrettini potrebbe arrivare a disputare una finale mozzafiato magari contro Jannik Sinner o Carlos Alcaraz.

POSSIBILE TABELLONE US OPEN 2024 MATTEO BERRETTINI

Primo turno: Albert Ramos-Vinolas

Secondo turno: Taylor Fritz [12]

Terzo turno: Ugo Humbert [17]

Ottavi di finale: Casper Ruud [8]

Quarti di finale: Alexander Zverev [4]/Holger Rune [15]

Semifinale: Novak Djokovic [2]/Andrey Rublev [6]

Finale: Carlos Alcaraz [3]/Jannik Sinner [1]