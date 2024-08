US Open 2024, i possibili avversari di Berrettini turno per turno

Matteo Berrettini è stato inserito nella parte bassa del tabellone agli US Open 2024 di tennis: l’azzurro, che non era protetto dal seeding, inizierà il proprio cammino contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, poi in caso di vittoria potrebbe incontrare già al secondo turno una testa di serie, lo statunitense Taylor Fritz, numero 12.

Al terzo turno il tabellone potrebbe mettergli di fronte il numero 17 del seeding, il transalpino Ugo Humbert, mentre agli ottavi la sfida potrebbe essere contro il norvegese Casper Ruud, accreditato dell’ottava testa di serie. Nei quarti di finale i possibili avversari potrebbero essere il tedesco Alexander Zverev (4) o il danese Holger Rune (15).

La parte bassa del tabellone è presidiata dal numero 2, il serbo Novak Djokovic, possibile ostacolo in semifinale per Berrettini, ma il balcanico dovrà stare attento al russo Andrey Rublev (6). In finale, invece, dalla parte alta del main draw potrebbe esserci per Berrettini la sfida con lo spagnolo Carlos Alcaraz (3), o il derby con Jannik Sinner (1).

I POSSIBILI AVVERSARI DI BERRETTINI AGLI US OPEN 2024

Primo turno: Albert Ramos-Vinolas

Secondo turno: Taylor Fritz [12]

Terzo turno: Ugo Humbert [17]

Ottavi di finale: Casper Ruud [8]

Quarti di finale: Alexander Zverev [4]/Holger Rune [15]

Semifinale: Novak Djokovic [2]/Andrey Rublev [6]

Finale: Carlos Alcaraz [3]/Jannik Sinner [1]