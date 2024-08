US Open 2024: Fabio Fognini esce subito di scena contro Tomas Machac

Fabio Fognini è costretto a cedere subito al primo turno degli US Open 2024. Il ligure, alla quindicesima partecipazione allo Slam di New York in tabellone principale (più tre senza passare le qualificazioni), deve cedere il passo al ceco Tomas Machac, vittorioso con il punteggio di 7-5 6-1 6-3 al termine di un confronto che di storia ne ha soltanto nel set d’apertura.

Pronti via, e Fognini si rende protagonista di una partenza che definire lenta ha anche un che di gentile, dato che il primo break subito è veramente molto rapido e a zero (due soli punti vinti nei primi 14). Il passaggio a vuoto tocca anche a Machac, che sbaglia parecchio soprattutto dopo il servizio e concede cinque distinte chance di rientrare. Ed è alla quinta che, con il dritto in rete, sostanzialmente restituisce il maltolto. La rottura rolungata del ceco continua, o almeno così è fino al 4-4 15-40, quando riesce ad annullare bene altre due palle break (la seconda con un dritto millimetrico sulla riga). Il taggiasco, però, quando tutto sembra indicare l’arrivo del tie-break, semplicemente getta via la speranza di giungerci, cedendo il set per 7-5.

Nel secondo parziale, sul 2-1, arriva un altro passaggio a vuoto di Fognini che è costretto a subire di nuovo il break che vale il 3-1 per il ceco. Per Machac questo diventa una sorta di via libera, perché inizia a giocare complessivamente sempre meglio, mentre per il ligure c’è qualcosa che non è un calo di convinzione, ma più che altro difficoltà a riuscire a trovare continuità anche sul breve. Il set così se ne va in modo fin troppo rapido, e dopo l’avvenuto 6-1 per Fognini arriva anche la richiesta di medical timeout.

Si riparte con un equilibrio che appare un pochino maggiore rispetto alle fasi precedenti. Questo assunto, però, è vero fino al 2-2, quando accadono due cose che fondamentalmente decidono tutto. Da una parte, tra le varie cose, Fognini commette un doppio fallo di piede, poi, sulla palla break, Machac gioca la volée che finisce sul nastro e poi sulla riga. Il ceco si scusa, ma intanto è 3-2. Ed è una situazione che definisce in maniera conclusiva il match, dato che il ligure non riesce più a rientrare e, anzi, perde un’ultima volta la battuta in corrispondenza dell’ultimo game.

Statistiche tutte a favore di Machac, e anche in modo netto. Deficitarie le prime in campo per entrambi, ma anche peggio per Fognini (47%-55%); male anche la questione punti vinti sulla seconda, spesso attaccata dal ceco (38%-65% di punti vinti). Parlano quasi da soli anche i vincenti e gli errori gratuiti: 21-40 per il ligure, 25-25 per il suo avversario.