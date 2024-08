Una gru danneggia New Zealand! Barca rovinata: cos’è successo in America’s Cup, entità e tempi di recupero

Bruttissime notizie per Team New Zealand al termine della prima giornata della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti che designerà chi potrà fronteggiare proprio i Kiwi nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. I detentori della Vecchia Brocca devono infatti fare i conti con dei danni accusati dal proprio scafo, oggi sceso in acqua per disputare e vincere la regata contro Luna Rossa grazie a una splendida manovra operata nel secondo lato di bolina.

Il sodalizio neozelandese ha pubblicato un brevissimo comunicato sui propri canali ufficiali: “Durante il recupero dell’AC75 la gru non è riuscita a sollevarsi ed è atterrata violentemente. Tutti i membri del team sono salvi. L’entità dei danni verrà valutata al più presto“. In sostanza un guasto alla gru ha danneggiato lo scafo di Peter Burling e compagni, con il serio rischio che anche gli uomini a bordo potessero farsi male. Fortunatamente l’equipaggio è incolume, ma i danni alla barca potrebbero essere consistenti.

Lo shore team si prodigherà nelle prossime ore per valutare le criticità sullo scafo e per risolvere le problematiche che emergeranno a causa di questo imprevisto a Barcellona. Il Defender cercherà di riparare il danno, in modo da tornare in acqua già domani per disputare le regate contro INEOS Britannia e Orient Express. Va ricordato che New Zealand sta partecipando al round robin della Louis Vuitton Cup, ma i suoi risultati non vengono conteggiati per la classifica generale.