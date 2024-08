Tuffi, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi approdano nella semifinale olimpica dai tre metri

Missione compiuta per Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, in gara nella fase preliminare della prova olimpica del trampolino dai tre metri. All’Aquatics Centre di Parigi, i lunghi preliminari hanno sorriso alle due tuffatrici azzurre che hanno così centrato l’obiettivo e domani saranno nel penultimo atto per essere nella top-12 qualificante per la Finale a Cinque Cerchi tanto ambita.

Entrambe le azzurre non sono state perfette nelle loro cinque rotazioni. In particolare, Pellacani, oro ai Giochi Europei a Cracovia l’anno scorso, può sicuramente fare meglio rispetto a quanto si è visto nelle eliminatorie. Chiara ha concluso in settima posizione, con il punteggio di 297.70, sbagliando il doppio e mezzo rovesciato carpiato e ottenendo solo 40.50 punti. Se l’azzurra vorrà ambire a qualcosa di importante non potrà permettersi queste “sporcature”, al pari di quanto fatto vedere nel doppio e mezzo indietro carpiato (58.50).

Molto bene, invece, nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento (67.50) e nel triplo e mezzo avanti (68.20), essendo in quest’ultimo caso la migliore tuffatrice nella terza rotazione grazie a questo tuffo. La chiusura con il doppio e mezzo ritornato da 63.00 è stata solida, ma può essere altrettanto limata. In altre parole, l’atleta nostrana ha un potenziale importante.

Per quanto riguarda Bertocchi, la lombarda dovrà cercare maggior precisione nell’ingresso in acqua con il doppio e mezzo avanti con un avvitamento (48.00) e nel doppio e mezzo indietro (54.00). Bene l’azzurra, invece, nel triplo e mezzo avanti (65.10). Un totale di 282.30, valso la quattordicesima posizione nel computo di giornata. Davanti a tutti la cinese Chen Yiwen con 356.40 a precedere l’australiana Maddison Keeney (337.35) e la messicana Aranza Vazquez Montano (321.75). Quarta l’altra cinese Chang Yani, autrice di un errore grossolano nel triplo e mezzo avanti (38.75). Un’esecuzione che però non le ha impedito di occupare le prime posizioni.