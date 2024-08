Tuffi, Chiara Pellacani approda nella Finale olimpica dai tre metri con il terzo punteggio. Eliminata Bertocchi

Calato il sipario sulla semifinale della gara femminile dal trampolino tre metri a queste Olimpiadi di Parigi 2024. All’Aquatics Centre, si può parlare di una bella prova di Chiara Pellacani. L’azzurra, oro nei Giochi Europei di Cracovia dell’anno passato in questa specialità, si è resa protagonista di un percorso convincente nel penultimo atto.

A differenza di ieri, quando aveva commesso un errore nel doppio e mezzo rovesciato, stavolta Chiara ha fatto tutto quello che doveva in maniera decisamente consistente. Pellacani ha aperto con un buon doppio e mezzo indietro da 61.50, seguito da 67.50 punti nel doppio e mezzo avanti con un avvitamento, da 69.75 nel triplo e mezzo avanti, da 63.00 nel rovesciato citato e da 63.00 nel doppio e mezzo ritornato.

Una semifinale da terzo score per l’azzurra (324.75), preceduta solo dalla cinese Chen Yiwen (360.85) e dall’australiana Maddison Keeney (334.70). Quarta l’altra cinese Chang Yani (320.15), che ha sbagliato il doppio e mezzo ritornato (48.00), ma domani alle 15.00 ci sarà per giocarsi una medaglia.

Niente da fare per Elena Bertocchi, che ha terminato in diciassettesima posizione (245.10) la sua semifinale. La lombarda non è stata autrice di cinque rotazioni positive: 39.00 punti nel doppio e mezzo indietro, 46.50 nel triplo e mezzo avanti, 48.60 nel doppio e mezzo ritornato e 51.00 con il doppio e mezzo rovesciato. L’unico tuffo che ha portato a un punteggio più che sufficiente è stato il doppio e mezzo avanti con un avvitamento (60.00).