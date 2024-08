Tiro con l’arco, Sihyeon Lim favorita per il successo, coreane davanti a tutti, Italia fuori dai giochi

Sta per concludersi il programma di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024: oggi si svilupperà il tabellone dell’individuale femminile e domani si arriverà al termine con l’individuale maschile. L’ultima speranza per l’Italia rimane proprio quest’ultima gara, con il solo Mauro Nespoli che si è qualificato per gli ottavi di finale. Purtroppo al femminile è stata estromessa presto Chiara Rebagliati.

La Corea del Sud ha conquistato l’oro nelle prove a squadre maschili e femminili e mista e sarà la favorita principale a prendersi la medaglia più pregiata anche in questa gara individuale. Sembra davvero difficile da battere infatti Sihyeon Lim, in grande fiducia e trascinatrice sia nella gara femminile a squadre che nella prova mista.

La principale antagonista sembra essere la sua compagna di squadra Suhyeon Nam che può nutrire speranze di gloria, presiedendo la parte bassa di tabellone. Attenzione anche a Hunyoung Jeon, la terza coreana presente in tabellone. Andando al di là della Corea, i nomi più accreditati sono quelli della cinese Li Jiamin e della messicana Alejandra Valencia.

A Tokyo fu tripletta Corea del Sud con la vittoria di An San e la messicana Valencia che arrivò ai piedi del podio. Tre anni dopo le tre coreane che andarono a medaglia non sono presenti a dimostrazione di quanto questa formazione sia competitiva.