Tiro con l’arco, Lim Sihyeon vince anche nell’individuale e completa la tripletta d’oro a Parigi 2024

La Corea del Sud continua a dettare legge nel tiro con l’arco all’Esplanade des Invalides e trionfa anche nella competizione individuale femminile, conquistando la quarta medaglia d’oro della manifestazione (dopo le tre prove a squadre) e restando in corsa per un inedito pokerissimo di titoli ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, in attesa della gara individuale maschile di domani.

Quest’oggi la corazzata coreana ha rischiato di monopolizzare i tre gradini del podio, ma Jeon Hunyoung è stata sconfitta dalla padrona di casa francese Lisa Barbelin nello spareggio per il bronzo con il punteggio di 6-4 vedendo sfumare in extremis una possibile tripletta. L’ultimo atto ha visto invece il successo di Lim Sihyeon nel derby con la connazionale Nam Suhyeon.

La ventunenne di Gangneung si è imposta per 7-3 con i parziali di 29-29, 29-26, 30-27, 29-30 e 28-26, completando un’edizione olimpica da sogno in cui ha stabilito il nuovo record mondiale nel ranking round per poi mettersi al collo ben tre medaglie d’oro (terzetto femminile, prova a coppie miste e l’individuale), impresa riuscita tre anni fa ad un’altra arciera sud coreana, An San.