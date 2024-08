Tiro con l’arco, Kim Woojin beffa Ellison allo shoot-off per 5 millimetri. La Corea completa l’en plein a Parigi

Al secondo tentativo (dopo aver vinto 4 titoli su 5 a Tokyo), la Corea del Sud realizza una grande impresa e si impone in tutti e cinque gli eventi in programma per il tiro con l’arco ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In passato la selezione asiatica aveva già fatto uno sweep, ottenendo lo storico poker di Rio 2016 quando erano però solo quattro le gare previste nella rassegna a cinque cerchi (dalla scorsa edizione è stata introdotta la prova a coppie miste).

L’en plein è stato completato quest’oggi all’Esplanade des Invalides da Kim Woojin, che ha vinto la competizione individuale maschile mettendosi al collo quindi il terzo oro della manifestazione (dopo i successi nelle prove a squadre) e replicando quanto fatto in questi giorni dalla connazionale Lim Sihyeon. Dopo tre titoli mondiali, il 32enne coreano conquista così l’unico alloro che mancava all’appello nella sua ricca bacheca a livello individuale.

Kim Woojin, per salire sul gradino più alto del podio, ha dovuto sconfiggere in successione dai quarti di finale in poi il fuoriclasse turco campione olimpico uscente Mete Gazoz per 6-4, il sud coreano Lee Woo Seok per 10-9 allo shoot-off ed infine l’americano Brady Ellison per una questione di millimetri (5, per la precisione) alla freccia di spareggio.

La finale è stata a dir poco pirotecnica e spettacolare, con un avvio abbastanza teso prima di un epilogo thrilling in cui entrambi gli arcieri hanno tirato su livelli stellari. Da sottolineare in tal senso il 30-30 del quinto set, oltre al doppio 10 di riga dello shoot-off (più vicino al centro quello del coreano) che ha deciso l’esito della sfida. Medaglia di bronzo alla Corea del Sud con Lee Woo Seok, che ha regolato in tre set il tedesco Florian Unruh nella finalina.