Tiro con l’arco, Eleonora Sarti si ferma agli ottavi nel compound alle Paralimpiadi di Parigi

Si chiude senza medaglie sul fronte italiano la prima giornata di finali del tiro con l’arco alle Paralimpiadi di Parigi 2024, andata in scena nella magnifica cornice dell’Esplanade des Invalides. In mattinata si era disputata la divisione W1 femminile, con la vittoria della cinese Chen Minyi, mentre la sessione pomeridiana vedeva protagonista la divisione Compound Open femminile.

Purtroppo si è interrotto subito agli ottavi di finale il percorso nel tabellone a eliminazione diretta di Eleonora Sarti, unica rappresentante azzurra in gara, che ha ceduto alla forte indiana Sarita (numero 4 del ranking round) per 135-141 uscendo prematuramente dalla lotta per le medaglie paralimpiche individuali. La nostra portacolori avrà una seconda chance nei prossimi giorni in coppia con Matteo Bonacina nel Mixed Team.

Medaglia d’oro alla Turchia con la campionessa del mondo in carica Oznur Cure Girdi, che ha conquistato così il suo primo alloro paralimpico individuale regolando l’iraniana Fatemeh Hemmati con il punteggio di 144-141 nella finalissima. Podio completato in terza posizione dalla britannica Jodie Grinham, vittoriosa per 142-141 nel derby con Phoebe Paterson che metteva in palio il bronzo.