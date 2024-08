Tiro con l’arco, Daila Dameno eliminata ai quarti ed Asia Pellizzari agli ottavi nell’individuale W1 alle Paralimpiadi

Non ci sono medaglie per le due italiane in gara nell’individuale femminile W1 del tiro con l’arco alle Paralimpiadi di Parigi 2024: negli ottavi di finale esce di scena Asia Pellizzari, mentre nei quarti di finale viene eliminata Daila Dameno.

Il titolo paralimpico va alla cinese Chen Minyi, che nell’ultimo atto batte la ceca Sarka Pultar Musilova per 136-129, mentre la medaglia di bronzo va all’altra ceca Tereza Brandtlova, che supera nella sfida per il terzo posto la sudcoreana Kim Okgeum per 127-122.

In precedenza proprio la ceca Tereza Brandtlova nei quarti di finale aveva superato l’azzurra Daila Dameno, sconfitta con lo score di 127-117, mentre negli ottavi di finale la turca Nil Misir aveva eliminato l’altra italiana in gara, Asia Pellizzari, battuta con il punteggio di 118-112.