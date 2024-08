Tiro con l’arco, Corea del Sud d’oro nella prova mista alle Olimpiadi: spazzata via la Germania

La Corea del Sud è il riferimento in ogni prova di tiro con l’arco alle Olimpiadi di Parigi 2024 e, dopo l’oro nelle squadre maschili e femminili, arriva l’oro anche nella prova mista grazie a Sihyeon Lim e Woojin Kim. I coreani sono partiti a stento, mettendo k.o. Cina Taipei solo allo shoot-off, poi hanno rimontato contro l’Italia da 0-2 a 6-2.

Corea del Sud che ha alzato decisamente il rendimento in semifinale e in finale, non concedendo praticamente nulla a India e Germania. Gli asiatici hanno superato in semifinale Bhakat/Bommadevara (36-38, 38-35, 38-37, 39-38) e in finale hanno avuto la meglio di Kroppen e Unruh addirittura con un secco 6-0 (38-35, 36-35, 36-35), con i tedeschi che hanno sbagliato troppo in tutti i parziali.

Bronzo conquistato invece dagli Stati Uniti: in semifinale Kaufhold e Ellison hanno ceduto per 5-3 alla Germania con un fantastico 39 piazzato dai teutonici nella frazione decisiva. Poi nella finalina si sono riscattati alla grande e hanno sconfitto per 6-2 l’India (38-37, 37-35, 34-38, 37-35).