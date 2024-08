Tiro a segno, nella pistola 10m SH1 femminile P2 terzo titolo paralimpico consecutivo per Sareh Javanmardi

Prosegue il programma del tiro a segno alle Paralimpiadi di Parigi 2024: nella seconda giornata di gare non c’erano italiani in gara nelle due specialità previste, la carabina 10m in piedi SH1 maschile R1 e la pistola 10m SH1 femminile P2.

Nella carabina 10m in piedi SH1 maschile R1 vince con il nuovo record paralimpico il sudcoreano Park Jinho, che si impone con 249.4, superando nel duello conclusivo il kazako Yerkin Gabbasov, d’argento con 247.7, mentre la medaglia di bronzo va al danese Martin Black Joergensen, escluso a due colpi dal termine in terza posizione a quota 226.5.

Nella pistola 10m SH1 femminile P2 arriva il terzo titolo paralimpico consecutivo, dopo Rio 2016 e Tokyo 2020, dell’iraniana Sareh Javanmardi, che fu anche bronzo a Londra 2012, la quale domina l’ultimo atto con lo score di 236.8. Argento alla turca Aysel Ozgan, alla piazza d’onore con 231.1, mentre sale sul gradino più basso del podio l’indiana Rubina Francis, terza a quota 211.1.