Tiro a segno, mani in tasca e senza protezioni. Il look di Yusuf Dikec a Parigi 2024 è virale sui social

La competizione della pistola a squadre miste, gara di tiro a segno inserita nel terzo giorno delle Olimpiadi di Parigi 2024, si è conclusa con la medaglia d’oro conquistata dalla Serbia, seguita dalla Turchia, piazzatasi al posto d’onore davanti all’India. Eppure, da giorni, sui social a destare particolarmente curiosità è la figura il tiratore della compagine anatolica Yusuf Dikec. Il motivo? La sua scelta stravagante riguardante l’equipaggiamento.

Il cinquantunenne originario di Kahramanmaraş si è infatti presentato in pedana senza quegli elementi che siamo abituati a vedere durante le prove di tiro: niente lenti speciali, niente cuffie anti rumore, ma solo dei semplici occhiali da vista e uno stile casual accompagnato da una posizione di tiro molto rilassata con tanto di mano sulla tasca. Ma in realtà quella del turco è solo una scelta diversa dal resto della concorrenza tutto fuorché sconsiderata. Usa infatti i tappi auricolari per proteggersi, mentre la mano in tasca è usata per il giusto bilanciamento.

Da ormai quarantotto ore, su tutti i social media Dikec sta attraendo parecchie simpatie, soprattutto per la grande competitività espressa al poligono di Châteauroux malgrado il look sui generis. Il turco infatti si è dovuto arrendere solo nel gold medal match dove, in tandem con Sevval Ilayda Tarhan, ha disputato una finale d’alto profilo, arrivando a condurre in rimonta sul parziale di 8-0, salvo poi arrendersi per 16-14.

Di seguito un frame ritraente Dikec all’azione. A lui, senza dubbio, potrebbe essere consegnato il premio simpatia di questa rassegna a cinque cerchi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eurosport Italia (@eurosportitalia)

nbsp;