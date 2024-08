Tennistavolo, la Svezia ribalta il Giappone alle Olimpiadi ed è in finale maschile! Kallberg eroe

La Svezia continua ad essere la principale rivelazione di queste Olimpiadi di Parigi 2024 nel tennistavolo maschile. Nel singolare maschile Truls Moregard ha conquistato un’insperata medaglia d’argento facendo fuori lungo il suo percorso Wang Chuqin e, insieme ai suoi compagni, sta facendo un percorso eccezionale anche nel torneo a squadre: è finale, Giappone battuto da 0-2 a 3-2! Affronteranno una tra Cina e Francia.

Il Giappone è partito decisamente meglio, con la vittoria convincente in doppio ottenuta dalla coppia composta da Hiroto Shinozuka e Shunsuke Togami, che ha sconfitto per 3 game a 1 la coppia formata da Anton Kallberg e Kristian Karlsson. Dopo aver perso il primo parziale, di fatto i giapponesi sono stati solidissimi e non hanno concesso più nulla.

Vantaggio per il Giappone che sembrava definitivo quando è stato battuto Truls Moregard da parte di Tomokazu Harimoto per 3-1: fondamentale sono stati il primo e quarto parziale, vinti per 13-11 e 12-10, entrambi in battaglia.

Rimonta svedese che è cominciata nel terzo match, e secondo singolare, ossia quello vinto in rimonta da Kristian Karlsson su Shunsuke Togami. Dopo aver perso il primo parziale 11-7 sembrava tutto finito, poi lo svedese ha giocato perfettamente i punti decisivi dei tre game successivi. E allora è tornato in campo Moregard che è tornato lo splendido giocatore ammirato nel singolare, contro Hiroto Shinozuka: un secco 3-1 con i primi due parziali vinti nettamente 11-5 e 11-6.

Si è quindi arrivati all’epilogo del singolare finale tra Tomokazu Harimoto e Anton Kallberg. Partita che sembrava ancora in ghiaccio dalla parte nipponica, con Harimoto che ha conquistato 11-5 primo e secondo game. Poi lo svedese punto dopo punto ha cominciato a ingranare e a vincere tutti gli scambi più lunghi, trovando una reazione che sembrava decisamente improbabile. Nel game decisivo tanti gli alti e bassi, giapponese che è andato avanti 6-3, ma ha subito otto degli ultimi undici punti per perdere clamorosamente anche questo incontro.