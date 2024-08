Tennistavolo, Fan Zhendong nuovo campione olimpico: battuto lo svedese Moregard

Per la quinta volta consecutiva, la settima nelle ultime otto Olimpiadi, la medaglia d’oro del singolare maschile del tennistavolo si conferma come feudo cinese. Dopo i due successi consecutivi di Ma Long, è Fan Zhendong a portarsi a casa il massimo alloro a cinque cerchi, battendo lo svedese Truls Moregard.

Era la riedizione della finale 2021 dei Mondiali, in cui il cinese si impose in quattro giochi senza colpo ferire. Stavolta però lo svedese, autore di un gran percorso avendo battuto tra gli altri anche l’altro cinese Chuqin Wang, parte forte prendendosi la prima frazione sull’11-7. Ma Fan non è due volte campione mondiale per casa e ribalta l’inerzia piano piano, riuscendo a mettere il muso avanti e a mettersi l’oro al collo con quattro giochi in fila chiusi sull’11-9 11-9 11-8 11-8.

Soddisfazione anche per la Francia, che torna a mettersi una medaglia al collo dopo ventiquattro anni, dal doppio di Jean-Philippe Gatien e Patrick Chila: è il giovane Felix Lebrun a riuscire nell’impresa e a vestirsi di bronzo, avendo la meglio sul brasiliano Hugo Calderano per 11-6 12-10 11-7 11-6.