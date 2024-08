Tennistavolo, di nuovo Zhendong-Moregard: Cina e Svezia in finale olimpica nella gara a squadre

Sarà Cina-Svezia anche nel torneo a squadre di tennistavolo alle Olimpiadi. Gli appassionati avranno così modo di rivedere il duello tra Fan Zhendong e Truls Moregard, già valido per l’oro del singolare a cinque cerchi, mentre saranno Francia e Giappone a giocarsi il bronzo.

I padroni di casa hanno subito una bella lezione dalla Cina, impostasi con un comodo 3-0: Francia che è riuscita a raccogliere la miseria di due giochi in tre partite, con Fan Zhendong e Chuqin Wang che hanno superato per 3-1 Felix ed Alexis Lebrun, mentre il doppio Ma Long-Chuqin Wang non hanno avuto pietà di Simon Gayzy ed Alexis Lebrun, che dopo un primo gioco combattuto (13-11) hanno raccolto la miseria di sette punti.

Molto più laboriosa la finale per la Svezia, disputata ieri sera, che ha dovuto rimontare da sotto 2-0 con il Giappone. Hiroto Shinozuka e Shunsuke Togami hanno battuto in quattro giochi Anton Kallberg e Kristian Kallstrom, mentre Tomokazu Harimoto sorprende l’argento olimpico Moregaard.

Da lì parte la rimonta nordeuropea: prima Karlsson supera Togami 7-11 11-9 11-9 11-5, poi Moregard si rifà con un 11-5 11-6 5-11 12-10 su Shinozuka. Gara 5 è tra Harimoto e Kallberg: viene risolta solo al quinto gioco, con un 11-9 che fa esultare gli svedesi, per la prima volta a giocarsi l’oro nella competizione. Ma davanti c’è la solita Cina che non ha mai perso un titolo dall’istituzione della specialità del 2008: una missione impossibile scippargli il primo posto.