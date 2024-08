Tennistavolo, Cina e Francia si affronteranno in semifinale al maschile, cinesi avanti anche al femminile

Si sono conclusi i quarti di finale nei tabelloni delle prove a squadre di tennistavolo al maschile e al femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Non ci sono state grandi sorprese, con i match andati secondo pronostico.

Al maschile la corazzata Cina ha battuto per 3-0 la Corea del Sud: si è aperto con la vittoria in doppio di Ma Long e Wang Chuqin, poi Wang si è ripetuto anche nell’ultimo singolare vincendo per 3-1 su Jang Woojin, stesso punteggio con il quale Fan Zhendong ha sconfitto il coreano Lim Jonghoon. Sarà una sfida decisamente interessante in semifinale contro i padroni di casa della Francia che non hanno avuto problemi a sbarazzarsi del Brasile per 3-0. Netta la vittoria in apertura del doppio Gauzy/Alexis Lebrun, arrotondata poi dai successi di Felix Lebrun per 3-1 contro il forte Hugo Calderano e del fratello Alexis per 3-1 su Ishiy.

Nel torneo femminile al mattino la Germania ha superato per 3-1 l’India con i successi in doppio di Yuan Wan e Xiaona Shan e quelli in singolare di Anett Kaufmann, uno per 3-1 contro Manika Batra e l’altro 3-0 Sreeja Akula. Indolore la sconfitta da parte di Xiaona Shan contro Archana Girish Kamath. In semifinale sarà sfida al Giappone. Avanza anche la Cina, vincitrice per 3-0 contro Cina Taipei che affronterà la Corea del Sud in semifinale. Cinesi che hanno fatto leva sui successi nettissimi in doppio di Chen/Wang e in singolo della numero 1 Sun Yingsha e Wang Manyu.