Tennistavolo, Cina avanti nella prova a squadre femminile, ok Francia e Germania al maschile

Sono cominciati i tornei a squadre di tennistavolo al maschile e al femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024. Una giornata interamente dedicata agli ottavi di finale, con tre sessioni: quella mattutina, quella pomeridiana e quella serale.

Al maschile non ha fallito il suo impegno la Francia, terza forte del tabellone. Finisce 3-0 contro la Slovenia grazie al successo 3-0 in doppio di Simon Gauzy/Alexis Lebrun, la vittoria 3-2 in singolare di Felix Lebrun contro Darko Jorgic (11-9 al set decisivo) e quella per 3-1 di Alexis Lebrun contro Deni Kozul e affronterà il Brasile ai quarti.

Quarti di finale conquistati anche dal Giappone, testa di serie numero 4, che ha superato l’Australia per 3-0 con le vittorie in doppio di Shunsuke Togami e Hiroto Shinozuka, quelle in singolare dello stesso Shinozuka e di Tomokazu Harimoto, tutti senza neanche perdere un set: troverà Cina Taipei. La Germania, numero 2 del seeding, ha sconfitto per 3-0 il Canada: decisivi Timo Boll e Dang Qiu in doppio, lo stesso Boll in singolo e Dimitrij Ovtcharov: adesso ci sarà la Svezia.

Al femminile la Cina ha passato serenamente il turno battendo per 3-0 l’Egitto grazie al doppio Chen/Wang e i singolari vinti dalla numero 1 Sun Yingsha e Wang Manyu. Supera il turno il Giappone che non ha problemi contro la Polonia e la batte per 3-0 con il doppio Hayata/Hirano e le vittorie di Harimoto e Hirano nel singolo. Ok anche la Corea del Sud, vincente per 3-1 sul Brasile.