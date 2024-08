Tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini pensano alla semifinale olimpica: “C’è soddisfazione, ma concentrazione per il prossimo match”

Sara Errani e Jasmine Paolini si sono imposte nei quarti di finale nel torneo di doppio olimpico di tennis a Parigi. Le nostre portacolori hanno piegato per 6-3 6-1 le britanniche Boulter/Watson e hanno staccato il biglietto per il penultimo atto a Cinque Cerchi.

“Eravamo cariche, abbiamo fatto un ottimo match tennisticamente e tatticamente siamo state lucide tutto il tempo, molto cariche. E a tennis abbiamo giocato proprio bene quindi siamo contente ma rimaniamo ‘focus’, concentrate per domani“, ha commentato Errani in conferenza stampa.

Sul cammino delle azzurre ci saranno le ceche Muchova/Noskova: “Sarà un match durissimo, sono due singolariste molto forti che però giocano molto bene a rete in doppio. Quindi sarà una partita tosta: cercheremo di studiarle un po’, di riguardarci i loro incontri qui per vedere come gestiscono i punti. E poi vedremo domani come andrà. Noi sicuramente rispetto a loro abbiamo giocato più volte insieme ma, ripeto, Muchova a rete è fortissima. Sarà dura. Cercheremo di far bene perché è sicuro che abbiamo voglia di provarci. Siamo cariche“, ha sottolineato ancora Errani.

Non si pensa all’eventualità della medaglia: “Per adesso ci concentriamo su domani, abbiamo una semifinale da giocare. Ora cercheremo di capire come affrontarle però l’obiettivo è scendere in campo domani e fare una buona partita“, ha aggiunto Paolini.

E sul loro rapporto: “L’amicizia è il punto forte del nostro doppi perché credo sia fondamentale avere fiducia nell’altra persona per giocare bene insieme. Allo stesso tempo penso che anche tennisticamente ci compensiamo molto bene: siamo cresciute nell’ultimo anno, abbiamo trovato il miglior modo per giocare insieme, e non era scontato. Un soprannome per la nostra coppia? Vedremo“, ha concluso Errani.