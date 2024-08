Tennis, Peter Lundgren ci ha lasciato: guidò Roger Federer al suo primo trionfo Slam

Peter Lundgren ci ha lasciato ad appena 59 anni: l’ex tennista e allenatore svedese è venuto a mancare dopo aver lottato a lungo con una seria forma di diabete. Le condizioni erano già critiche dallo scorso anno, quando si era resa necessaria l’amputazione di un piede a causa di un’infezione.

Negli anni ’80 vinse tre tornei ATP e raggiunse il 25mo posto nella classifica mondiale, ma nel panorama tennistico è conosciuto soprattutto per avere guidato Roger Federer nel suo debutto da professionista nel 2000 e in occasione del suo primo trionfo in un torneo dello Slam (a Wimbledon nel 2003). Lundgren è stato allenatore anche di altri big come Stan Wawrinka.