Tennis, Nicola Pietrangeli sulle Olimpiadi: “Errani/Paolini oro meritato, Musetti migliore d’Italia, su Sinner…”

“Lo dico da tempo, in particolare da 3 o 4 anni: Musetti gioca il miglior tennis in Italia”. Parole e musica di Nicola Pietrangeli. La leggenda del tennis italiano ha effettuato una analisi dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda gli azzurri e, sopra ogni altra cosa, ha voluto incoronare il toscano quale migliore rappresentante del tennis di casa nostra.

La spedizione italiana sotto i Cinque Cerchi ha regalato soddisfazioni importanti. Si temeva che, vista l’assenza del numero 1 del mondo Jannik Sinner, potessimo vivere una Olimpiade di secondo piano, invece i risultati ci hanno ampiamente smentito. Medaglia d’oro nel doppio femminile per Sara Errani e Jasmine Paolini, quindi medaglia di bronzo proprio per Lorenzo Musetti nel singolare maschile.

Nicola Pietrangeli, in una lunga intervista, ha fatto un bilancio accurato di questo visto al Roland Garros. Ovviamente il punto di partenza è stato lo splendido oro del duo Errani/Paolini: “Mancavano grandi giocatrici nel tabellone, ma Paolini ed Errani hanno vinto la medaglia d’oro e lo hanno meritato, è questo ciò che conta. Parlano solo i risultati e quindi sono contento per loro”.

Dalla medaglia del metallo più pregiato si è passati poi a quella di bronzo di Lorenzo Musetti: “Lo dico da tempo, in particolare da 3 o 4 anni: Musetti gioca il miglior tennis in Italia. La sua medaglia di bronzo è fantastica, bellissima e meritatissima”.

Da chi ha vinto, a chi ha marcato visita. Come già detto in altre dichiarazioni, il due-volte vincitore del Roland Garros non è tenero con Jannik Sinner: “Il motivo per cui Sinner non ha partecipato ai Giochi di Parigi? Beh, dovete chiedere a lui. Lo sa solo lui”.

Ultima battuta sul movimento del tennis italiano nel suo complesso. Uno sport che sta dando notevoli soddisfazioni dopo anni particolarmente complicati: “Il tennis italiano è ancora una volta il migliore al mondo e lo ha dimostrato ancora. C’è Paolini ma anche Matteo Berrettini che sta vincendo diversi tornei. Complimenti al presidente della FIT Angelo Binaghi, senza di lui non avremmo potuto vedere questa crescita”.