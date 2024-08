Tennis, Lorenzo Musetti ha svoltato per davvero? A testa alta con i big e nuova mentalità

Lorenzo Musetti continua nel proprio cammino alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il toscano ha sconfitto il n.4 del mondo, Alexander Zverev, nei quarti di finale del torneo a Cinque Cerchi e si è meritato la qualificazione alle semifinali.

Si tratta della prima volta che un giocatore italiano raggiunge in maniera ufficiale questo traguardo, considerando i tempi moderni. Ci sono altri due casi che andrebbero citati: Uberto De Morpurgo nel 1924 proprio a Parigi e Paolo Canè a Los Angeles 1984, ma in quest’ultimo caso il tennis tornava essenzialmente come pratica dimostrativa ai Giochi.

Questo risultato va in continuità con quanto ottenuto negli ultimi due mesi dall’allievo di Simone Tartarini. Un tendenza chiara dimostrata dai seguenti riscontri:

RISULTATI MUSETTI NEGLI ULTIMI DUE MESI

Semifinale nell’ATP250 a Stoccarda (Germania) sull’erba

Finale nel Queen’s sull’erba

Semifinale a Wimbledon sull’erba

Finale nell’ATP250 di Umago sulla terra rossa

Semifinale nel torneo olimpico a Parigi sulla terra rossa

Un Musetti che ha fatto clic? Ne aveva parlato dopo la vittoria contro Taylor Fritz a Parigi, in conferenza stampa: “Sto vivendo e il salto di qualità che ho fatto. Prima avevo molti alti e bassi, adesso solo alti, però mi piacerebbe pensare che i bassi sono dimenticati, ma andiamoci piano. Certo, più vinco e più acquisto consapevolezza, anche nel gestire i momenti difficili che inevitabilmente ci sono in partita. Negli ultimi due anni ho fatto fatica a giocare sereno e fare le scelte giuste, adesso mi sembra tutto più facile”.

Si spera che quindi questa situazione venga sempre più consolidata, ora che arriveranno match ancor più complicati. Nel penultimo atto olimpico, Musetti se la vedrà contro il vincente tra il greco Stefanos Tsitsipas e il serbo Novak Djokovic, con l’eventualità di giocare contro Nole per la terza volta in breve tempo, ricordando il terzo turno del Roland Garros e la semifinale a Wimbledon (vittorie del n.2 ATP).