Tennis, Lorenzo Musetti euforico: “Ho imparato la lezione da ieri, se mi avessero detto tre mesi fa di una medaglia…”

Lorenzo Musetti riporta una medaglia al tennis italiano alle Olimpiadi dopo 100 anni: a Parigi 2024 arriva il bronzo nel singolare maschile per il carrarino che ha sconfitto nella finale per il terzo posto Felix Auger-Aliassime. “Se me l’avessero detto tre mesi fa, penso li avrei mandati a quel paese“, ha detto l’azzurro a caldo.

Ecco la sua analisi intervistato da Eurosport: “Un momento storico per me, per la storia del tennis italiano, per la delegazione italiana e per la Federazione Italiana Tennis. Penso che questa medaglia sia del gruppo, perché è frutto di un lavoro quotidiano di un team, di persone che mi supportano. Oggi è stata una partita difficile sotto tutti i punti di vista, si sente la stanchezza accumulata in questo mese, ma l’ho voluta tanto e penso di essermela meritata appieno”.

Una sottolineatura alla crescita nell’atteggiamento rispetto al match di ieri contro Djokovic: “L’atteggiamento è stato migliore di ieri, ma ci sono stati dei momenti di nervosismo. Comunque ci sta perché è stata una partita complicata e tesa, dove non sono riuscito mai ad esprimere il mio tennis al 100%. Lui serviva molto bene specie nei momenti importanti al terzo, entrambi abbiamo alzato il livello, non è stato facile rimanere lì. Alla fine ne sono uscito da giocatore, prendendomi rischi e avendo coraggio”.

Sull’ultimo periodo di grande forma: “Tre mesi fa pensavo che scherzassero se me l’avessero detto, sto vivendo un sogno, un momento bellissimo della mia vita e della mia carriera. Mi merito questa medaglia, quest’anno ho già fatto quattro finali e non ho mai vinto un titolo e da queste Olimpiadi è arrivato un regalino. Durante questa manifestazione non ho mai mollato, arrivato in semi speravo in un altro colore della medaglia, ma oggi ho imparato la lezione di ieri e ho reagito“.