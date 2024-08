Tennis, Jasmine Paolini: “Un sogno vincere l’oro olimpico e disputare due finali Slam”

Una stagione 2024 da incorniciare per Jasmine Paolini, e non è ancora finita: l’azzurra ha disputato due finali consecutive nel tornei del Grand Slam in singolare, al Roland Garros ed a Wimbledon, entrambi perse, giocando l’ultimo atto del torneo transalpino anche in doppio, sugli stessi campi che un paio di mesi dopo l’hanno vista vincere l’oro olimpico in doppio con Sara Errani, con la quale aveva già vinto il torneo di Roma.

Alla vigilia del torneo di Cincinnati l’azzurra, che ha conservato il numero 5 del mondo in singolare nell’aggiornamento odierno del ranking, ha parlato alla WTA della prima parte di stagione e del torneo nordamericano, e le sue dichiarazioni sono state rilanciate dall’ANSA.

L’azzurra ha parlato di quanto vissuto in questo 2024: “E’ stato un anno pazzesco, mai mi sarei immaginata di vincere un oro olimpico e di giocare due finali Slam. Sono davvero contenta, spero di tenere questo livello il più a lungo possibile perché mi sto divertendo, sto vivendo tante nuove esperienze, tutte entusiasmanti“.

Le emozioni per l’oro olimpico vinto a Parigi con Sara Errani vanno oltre il semplice mondo degli appassionati di tennis: “Una medaglia ai Giochi è qualcosa di più globale, universale, attrae anche persone che normalmente non seguono il tennis“.

Le aspettative per il torneo di Cincinnati: “L’anno scorso ero qui nelle qualificazioni e quest’anno sono qui da numero 5 del mondo, è pazzesco. Non sarà semplice perché da testa di serie ho un bye e inizierò al secondo turno, ma arrivo da settimane sulla terra battuta a Parigi. Dovrò adattarmi, qui i campi mi sembrano molto veloci“.