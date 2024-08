Tennis, Donna Vekic è in finale alle Olimpiadi: Schmiedlova annichilita in poco più di un’ora

Sarà Cina-Croazia la finale del torneo femminile olimpico di tennis. Donna Vekic raggiunge la vetta più alta della sua carriera raggiungendo l’ultimo atto della competizione a cinque cerchi, fermando la slovacca Anna Karolina Schmiedlova sul punteggio di 6-4 6-0 in poco più di un’ora e prendendosi la possibilità di concorrere per l’oro contro la cinese Qinwen Zheng. Per la sua avversaria la finalina per il bronzo contro Iga Swiatek.

Una partita che ha senso di esistere soltanto per i primi 20 minuti. Dopo quattro giochi equilibrati, la croata spinge sul servizio della sua avversaria, un po’ troppo fallosa, e si ritrova due palle break; le basta la prima con un bel ceffone incrociato di dritto per portarla sul 4-2, Subito dopo non sfrutta altre due palle per raddoppiare il vantaggio, ma non corre particolari problemi al servizio e si aggiudica la prima frazione.

E nella seconda invece non c’è proprio storia. Vekic è galvanizzata, mentre Schmiedlova ormai scende sempre più in un buco e, con due errori da fondo ed un doppio fallo, regala il break alla sua avversaria in apertura. Il set diventa una vera e propria mattanza, con la slovacca che vince la miseria di sei scambi mentre la croata può esultare per la finale più importante della sua vita.

Vekic serve bene, 23/29 con la prima di servizio e 10/16 con la seconda, senza offrire palle break, collezionando 25 vincenti e altrettanti punti vinti sul servizio della sua avversaria, che paga parecchio il 6/19 con la seconda che fa compagnia a un 16/28 mediocre con la prima. Una partita senza storia.