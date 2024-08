Tennis, Carlos Alcaraz: “Pronto per Cincinnati. Ho trascorso mesi straordinari e sono cresciuto molto”

Carlos Alcaraz torna in campo. Il fuoriclasse spagnolo non gioca dalla finale del torneo dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 e ora si prepara per il suo esordio al Masters 1000 di Cincinnati (Ohio). Il murciano se la dovrà vedere contro Gael Monfils, giocatore ormai nella fase finale della sua carriera, ma sempre molto pericoloso quando è in serata.

Nella conferenza stampa che ha dato il via alla sua campagna sul cemento nordamericano, il tennista classe 2003 ha svariato su numerosi argomenti: “La verità è che sono stati mesi incredibili nella mia vita e nella mia carriera avendo vinto il Roland Garros, un torneo a cui tenevo tanto trionfare. Wimbledon, che ovviamente è sempre meraviglioso da poter vincere. E uno dei miei sogni era vincere una medaglia alle Olimpiadi”. (Fonte: TennisWorldItalia).

“E la verità è che – prosegue – in questi mesi ho disputati questi eventi dando il massimo, sono stati incredibili, me li sono goduti davvero tanto. Sono anche molto contento di come ho giocato, di come ho affrontato le situazioni. Penso di essere cresciuto molto come giocatore. E la verità è che sono super felice. Ovviamente per noi tennisti la stagione non è finita. Dobbiamo continuare ai piedi del canyon, dobbiamo dare il massimo in ogni torneo e in ogni momento. Ma, ovviamente, sono stati mesi che ricorderò per il resto della mia vita”.

Ultima battuta sul suo post-Olimpiadi: “Mi sono riposato quasi una settimana ed è stato fantastico. Sono andato a Maiorca con mio fratello e alcuni amici. Non volevo pensare ad altro oltre a godermi il tempo lì, in modo da poter tornare in campo riposato ed essere qui con la mente al 100%. Ho ottenuto grandi risultati, giocato importanti partite al Roland Garros e a Wimbledon e ne ho risentito forte fisicamente. Ho avuto qualche dolorino di cui mi sono dovuto occupare, e per questo ho avuto bisogno di più giorni per recuperare”.