Tennis, Belgrado prende il posto di Gijon e ospiterà un ATP 250 a novembre

L’ATP, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato una modifica nel calendario del circuito maggiore che riguarda la settimana tra il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals di Torino. Da domenica 3 a sabato 9 novembre, in contemporanea con Metz, si terrà infatti un ATP 250 a Belgrado che prenderà il posto di Gijon.

“Siamo grati di aver ottenuto la chance di organizzare un altro ATP 250, stavolta su un campo in cemento. Belgrado ha una storia di successo nei tornei sul cemento, oltre ad aver ospitato grandi match di Coppa Davis e due finali, diversi anni fa. Siamo entusiasti di mantenere la tradizione e provare a rendere tutto migliore, stavolta con un torneo ATP“, il commento del direttore del torneo Djordje Djokovic.

Il torneo si svolgerà dunque sul cemento indoor presso la Belgrade Arena, sede delle finali 2010 e 2013 di Davis Cup. L’ATP ha concesso per il momento alla capitale serba una licenza biennale, mentre tutti gli altri eventi in programma da qui al termine della stagione restano invariati. Belgrado rimpiazza quindi Gijon, che ha dovuto rinunciare per problemi organizzativi.

La località asturiana si è dovuta tirare indietro dopo che il title sponsor della manifestazione Watergen (un’azienda israeliana) ha scelto di farsi da parte – per non voler creare conflitti diplomatici – a causa del riconoscimento dello Stato della Palestina da parte del governo spagnolo. Il disimpegno era arrivato in primavera e gli organizzatori non sono riusciti a trovare un’alternativa valida in tempi utili, dovendo inevitabilmente alzare bandiera bianca.