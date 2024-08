Taekwondo, Simone Alessio si riscatta e porta a casa un prezioso bronzo alle Olimpiadi!

Poteva essere tranquillamente la finale per la medaglia d’oro, ed invece il big match tra Simone Alessio e CJ Nickolas si è rivelato uno spareggio con in palio il bronzo nei -80 kg ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Al Grand Palais il primo ed il secondo del ranking mondiale di categoria, sconfitti nel rispettivo cammino verso il titolo a cinque cerchi, si sono ritrovati uno contro l’altro per un combattimento altamente spettacolare.

Il fenomeno italiano ha avuto il merito di resettare mentalmente dopo il beffardo e inopinato ko ai quarti contro l’iraniano Mehran Barkhordari, superando ai ripescaggi l’uzbeko Jasurbek Jaysunov in due round (5-4, 5-2) per poi imporsi nella finalina di consolazione sul fortissimo americano Nickolas, in un remake dell’ultimo atto dei Mondiali di Baku 2023.

Alessio si è confermato nuovamente superiore allo statunitense nello scontro diretto, aggiudicandosi in extremis la prima ripresa sul 3-3 (per priorità) grazie ad un calcio al viso messo a segno a 9 secondi dalla fine, dopo aver rimediato ben tre sanzioni. Secondo round equilibrato sino allo scadere, in cui si rivela decisivo per Alessio un calcio alla corazza (da 2 punti) a 1’12” dal termine.

Respinto il forcing conclusivo del vice-campione iridato in carica, che ha dimezzato lo svantaggio con un Gam-jeom non riuscendo però a piazzare il punto che avrebbe forzato il terzo round. Il taekwondo azzurro si sblocca dunque all’ultima chance disponibile in questa edizione dei Giochi Olimpici a Parigi, con il 24enne calabrese che riscatta almeno parzialmente la delusione di Tokyo mettendosi al collo la prima medaglia olimpica della carriera.