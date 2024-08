Taekwondo: Espinoza Carranza, Ulambayar e Yasur trionfano nella prima giornata alle Paralimpiadi

Va in archivio la prima giornata di competizioni di taekwondo alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Oggi, giovedì 29 agosto, si sono svolte sul tatami del Grand Palais tre gare, quelle riservate alle categorie K44-58 kg maschile, K44 -52 kg femminile e K44 -47 kg femminile.

Nella K44 -47 kg femminile a spuntarla è stata la peruviana Espinoza Carranza Leonor Angelica che, in un match dominato, ha battuto l’uzbeka Isakova Ziyodakhon per 10-4. I bronzi sono invece andati alla thailandese Khwansuda Phuangkitcha, la quale ha battuto (4-4) l’iraniana Maryam Abdollahpour Deroi, ed alla rifugiata Zakia Khudadadi, vittoriosa a causa del ritiro della marocchina Naoual Laarif.

Nella K44 -52 kg femminile trionfo per la mongola Surenjav Ulambayar, medaglia d’oro dopo essersi imposta per 5-2 contro la l’iraniana Zahra Rahimi, mentre i bronzi sono andati alla georgiana Ana Japaridze (2-2 ai danni dell’egiziana Salma Ali Abd Al Modem Hassan) e alla turca Betul Meryem Cavdar (la quale ha sconfitto 6-3 la messicana Jessica Garcia Quijano).

In campo maschile metallo più pregiato per l’israeliano Asaf Yasur, abile a superare Ali Can Ozcan per 19-12. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodati l’uzbeko Sabir Zeynalov – il quale ha vinto il match con il thailandese Thanwa Kaenkham per 12-4 – e il taiwanese Xiang Ben Xiao, uscito vittorioso dalla finalina con lo spagnolo Joel Martin Villa per 16-8.

Domani, venerdì 30 agosto, si svolgeranno le prove delle categorie K44 -64 kg maschile (dove ci sarà in lizza anche l’azzurro Antonino Bossolo), K44 -57 kg femminile, K44 -70 kg maschile e K44 -65 kg maschile.