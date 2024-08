Taekwondo, Dell’Aquila si arrende in semifinale e denota problemi fisici: lotterà per il bronzo

Svanisce in semifinale il sogno del secondo titolo olimpico consecutivo per Vito Dell’Aquila, sconfitto nettamente dall’azero Gashim Magomedov a causa di un infortunio. Il fuoriclasse azzurro, dopo aver travolto ai quarti di finale l’ostico ungherese Omar Salim (9-4, 13-0), ha evidenziato infatti un problema fisico nel corso del match successivo e a questo punto dovrà lottare per il bronzo ai Giochi di Parigi 2024 contro uno tra il francese Ravet ed il venezuelano Granado.

Grande delusione dunque per il Campione Olimpico di Tokyo 2021 nella categoria -58 kg, che aveva cominciato il suo cammino odierno in mattinata con una clamorosa vittoria in rimonta allo scadere del terzo round sul kazako Samirkhon Ababakirov dimostrando tutto il suo talento cristallino anche in una situazione di estrema difficoltà tecnica e psicologica.

Dell’Aquila ha dato battaglia solamente nel primo round contro Magomedov, sfiorando un altro recupero dopo aver incassato a freddo un calcio al volto da 3 punti ma pagando dazio con lo score di 9-4. La seconda frazione si è rivelata un no-contest, con il nostro portacolori sofferente per un problema fisico e costretto ad alzare di fatto bandiera bianca (11-0) senza sferrare calci.