Taekwondo, bis olimpico di Rashitov nei 68 kg. Kim Yujin fa saltare il banco nei 57 kg

Va ufficialmente in archivio al Grand Palais la seconda giornata di gara del taekwondo nei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Day-2 senza azzurri sul tatami, in attesa di schierare domani il numero 1 al mondo dei -80 kg Simone Alessio. Quest’oggi erano protagoniste la -57 kg femminile e la -68 kg maschile, con alcuni risultati a sorpresa e la consacrazione definitiva di un vero fuoriclasse.

Corea del Sud in trionfo nella 57 kg con la rivelazione Kim Yujin, che ha fatto saltare il banco sconfiggendo una dopo l’altra quasi tutte le migliori al mondo della categoria (tra cui la cinese n.1 del ranking Luo Zongshi in semifinale) e dominando in finale sull’iraniana Nahid Kiyanichandeh (5-1, 9-0). Bronzo assegnato alla canadese Skylar Park e alla bulgara Kimia Alizadeh.

Bis olimpico nella 68 kg per il fenomeno uzbeko Ulugbek Rashitov, che ha confermato il pronostico della vigilia imponendosi nell’ultimo atto sul giordano Zaid Kareem (6-4, 5-1) e diventando il primo uomo di sempre nel taekwondo a ottenere due titoli a cinque cerchi consecutivi nella stessa categoria di peso. Bronzo al cinese Liang Yushuai e al brasiliano Edival Pontes.